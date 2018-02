A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), aponta queda no porcentual de paranaenses endividados.

Durante o mês de janeiro, 89,9% de famílias do estado possuíam algum tipo de dívida, ante 90,6% em dezembro. A concentração das contas em atraso, porém, mostrou elevação no Paraná, e passou de 27,1% em dezembro para 30,6% em janeiro, bem como a falta de condição de pagamento, que subiu de 9,5% para 11,4%.

A média nacional de endividamento ficou em 61,3% e apresentou redução na variação mensal, uma vez que estava em 62,2% em dezembro de 2017. As demais variáveis nacionais também tiveram melhora, com diminuição nas contas em atraso, passando de 25,7% para 25% neste mês, e na falta de condições de pagar, que era 9,7% em dezembro e está em 9,5% em janeiro.

No Paraná, a maior concentração de dívidas está entre as famílias de maior poder aquisitivo, com 94,6%, enquanto é de 88,9% nas classes C, D e E.

No entanto, a condição para pagamento das dívidas é mais difícil entre as famílias com renda até dez salários mínimos, entre as quais 33,4% possuem contas em atraso, contra 16,7% entre as famílias de maior renda. Já as que não terão condições de quitar seus débitos financeiros chegam a 12% nas classes C, D e E e a 7,1% entre as classes A e B.

Tipos de dívida

O cartão de crédito representou 71,6% dos motivos de endividamento em janeiro. Houve uma pequena baixa comparada ao mês anterior, quando o cartão de crédito correspondia a 72,8% das dívidas das famílias paranaenses. O financiamento imobiliário correspondia a 10,6% das dívidas em janeiro e o financiamento de veículos a 8,3%.