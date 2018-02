Caixa Cultural traz a Curitiba os solistas do Kiev Ballet

Com apresentações somente em Curitiba e Brasília, o Kiev Ballet traz seus principais bailarinos, que estão entre os melhores do mundo, para a nova turnê. Grand Gala é uma apresentação feita por solistas do Kiev Ballet, o Ballet da Ópera Nacional da Ucrânia, considerado uma das cinco melhores companhias de balé clássico do mundo e com uma tradição de 150 anos. Esse modelo de espetáculo é famoso em função de seu formato menor, tanto na duração quanto na quantidade de bailarinos, mas é muito cobiçado, exatamente por ser apresentado apenas por artistas consagrados.

No palco estarão alguns dos maiores e mais premiados do balé mundial como Stanislav Olshanskyi, Anastasia Shevchenko, Tatiana Golyakova, Maxim Kamishev, Ekateryna Kruk, Andrei Gavryshkiv, Konstantin Pozharnytskyy, Christina Shishpor, Margarita Alyanov e Tatiana Lozova. As cidades brasileiras vão receber também os nomes da nova geração Maxim Khamishev, Andrey Gavryshkiv e Alyanov Margarita. Eles apresentam os trechos mais conhecidos de obras como O Corsário, Carmen, A Dama das Camélias, Dom Quixote, O Quebra Nozes, Sirtaki, O Lago dos Cisnes e The Golden Age e Hopak, uma dança ucraniana.

Bailarinos

Nascida em Kiev, em 15 de junho de 1975, Tatiana Golyakova ostenta a posição de primeira bailarina do Kiev Ballet. Formada pela Escola Estatal de Balé de Kiev, em 1992, foi admitida no mesmo ano como bailarina da Ópera Nacional da Ucrânia. Entre suas premiações estão o Grande Prêmio da Competição Internacional de Ballet de Luxemburgo, em 1997. No ano seguinte, recebeu a medalha de prata na Competição Internacional de Ballet "Rudolf Nureyev", em Budapest. Em 2002, recebeu o certificado de honra do governo ucraniano e, em 2004, o título de artista do povo da Ucrânia.

Stanislav Olshansky é graduado pela Escola Estatal de Balé de Kiev, em 2011. No mesmo ano, o bailarino ingressou na Academia Nacional de Ópera e Ballet de Lviv, na Ucrânia, onde permaneceu até 2016. Há um ano no Kiev Ballet como primeiro solista, Stanislav já participou de peças de artistas como Tchaikovsky, L. Minkus e A. Adana.

Anastasiya Shevchenko já esteve em turnês pelo Canadá, Japão, Alemanha e Itália, entre outros. Com seis anos de carreira, a solista já interpretou peças de compositores como M. Skorulskyi, M.Fokina, Alexander Glazunov, H. Levensholda e Tchaikovsky.

Condecorado como artista da Ucrânia, Konstantin Pozharnytskyy se tornou solista da Ópera Nacional da Ucrânia em 2000, além de ser vencedor da Competição Internacional S. Lyfarya, em 2004. Já se apresentou em diversos países como Espanha, Itália, Alemanha, Japão, Canadá e Estados Unidos.

Uma das mais brilhantes representantes da Escola Ucraniana de Ballet, Tatiana Lozova é uma bailarina criativa, com experimentos ousados e sempre em estreita colaboração com coreógrafos contemporâneos ucranianos. Tatiana desperta o interesse do público e o elogio dos críticos, e já recebeu homenagens na Ucrânia, em 2010, assim como em apresentações na Alemanha, França, Suíça, Japão, Espanha, Portugal, Itália e Reino Unido.

Entre os bailarinos da nova geração, Maxim Khamishev é formado pela Escola Estatal de Balé de Kiev e tem conquistado grande destaque, sendo sondado por grandes companhias europeias. Em seu repertório estão incluídas apresentações como Tilbad (Romeu e Julieta, de Prokofiev), Espada (Don Quixote de L. Minkus) e Lobo Cinzento (A Bela Adormecida, de Tchaikovsky)

Andrey Gavryshkiv, com repertório que inclui James (La Sylphide de H. Levensholda) e Alyanov Margarita, com sucessos como Juliet e Pas de Trois, são outros dois solistas que prometem uma grande exibição.

SERVIÇO

Dança: Grand Gala dos Solistas do Kiev Ballet

Local: CAIXA Cultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: 16 e 17 de fevereiro de 2018 (sexta e sábado).

Horário: sexta às 20h; sábado às 18h e 21h.

Ingressos: Vendas a partir de 03 de fevereiro (sábado). R$ 10 e R$ 5 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: Livre

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)