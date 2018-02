Copel retira a última torre da Avenida Comendador Franco

A Copel concluiu ontem a retirada da última torre de transmissão de energia elétrica da Avenida Comendador Franco, a Avenida das Torres. O trabalho é parte do projeto de substituição das torres por uma linha subterrânea, iniciada em 9 de novembro de 2017. A nova linha subterrânea terá oito quilômetros de extensão e vai ampliar a capacidade de operação de 69 kv para 230 kv, conectando a já existente subestação Uberaba à subestação Curitiba Centro, que será construída ao lado do viaduto do Capanema.

Foram retirados neste período 25 torres, 20 superpostes e 42 km de cabos condutores instalados ao longo do canteiro central da avenida.