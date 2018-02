TCE quer obras da Copa em 3 meses

O Tribunal de Contas deu um prazo de três meses para a regularização e conclusão definitiva das obras da Copa de 2014 no Paraná. Auditoria feita pelo órgão aponta incongruências e irregularidades em contratos que somam o valor de R$ 6.483.728,98; e que houve pagamentos a maior. E que há obras ainda em andamento e paralisadas. O prazo passará a contar a partir do trânsito em julgado do processo, no qual cabe recurso.

“Mais de três anos após a realização da Copa de 2014, ainda não foram finalizadas cinco das seis obras que deveriam estar concluídas antes do Mundial”, aponta relatório dos técnicos do tribunal. De acordo com o TCE, a única obra do Estado concluída teria sido a da Rua da Pedreira.

Segundo o tribunal, não foram cumpridas as determinações para que fossem observadas, ao realizar a medições finais das obras, as supressões realizadas nos contratos originais, para que o valor total medido acumulado e pago não ultrapassasse o valor contratual formalizado por meio de termos aditivos. Também não foram encaminhados ao TCE os Termos de Recebimento Definitivo relativos à conclusão formal das obras, contendo o valor final dos contratos, aditivos e reajustes referentes a cada uma das obras.

Segundo o relatório, o governo também teria iniciado novos projetos sem concluir as obras em andamento. O Ministério Público de Contas (MPC-PR) entendeu que as determinações foram satisfatoriamente cumpridas pela prefeitura Curitiba; e que a maioria das obras de responsabilidade do Estado e da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) ainda está em andamento ou paralisada. Portanto, o órgão opinou pela continuidade do monitoramento em relação ao Estado e à Comec, com fixação de prazo para a continuidade das obras paralisadas e a comprovação do seu recebimento definitivo.