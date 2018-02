Mudança de sentido em vias centrais começa a partir de 15 de fevereiro

Após uma decisão conjunta com moradores e comerciantes em audiência pública, passam a vigorar no próximo dia 15 de fevereiro as alterações de sentido nas vias centrais de Quatro Barras. As avenidas Dom Pedro II, São Sebastião, Nilo Fávaro e Miguel Vidolin voltarão a ter sentido duplo. Outra mudança será implantada na Travessa Darif, que liga a Rua 25 de Janeiro à Avenida São Sebastião e passa a ser preferencial. O objetivo das mudanças é favorecer o comércio, facilitar o ingresso de turistas e visitantes na cidade e restabelecer o principal acesso à cidade.

Em uma segunda etapa, a Prefeitura ainda vai implantar o projeto de Revitalização da Avenida Dom Pedro II. Nele estão previstas rotatórias, travessias elevadas para facilitar o deslocamento de pedestres, sinalização viária horizontal e vertical, adequação das vagas de estacionamento e a adequação de calçadas.