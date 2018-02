Araucária decide criar grupo de revisão do contrato de concessão

O prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, recebeu alguns representantes da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), junto a alguns secretários municipais, na quarta-feira, no Salão Nobre da Prefeitura. Na oportunidade decidiu-se criar um grupo de análise de revisão do contrato de concessão do serviço de água e esgoto do município.

Isso porque o contrato atual possui alguns vícios e precisa ser adaptado à nova realidade jurídica (pois é de 1995), o coeficiente de moradias com rede de esgoto precisa ser discutido (pois pode aumentar – hoje apenas cerca de 65 % das casas contam com rede de esgoto na cidade) e a responsabilidade das partes pode ser reavaliada.

O prefeito de Araucária solicitou que a Sanepar apresente os projetos que a companhia tem para a cidade para os próximos cinco anos, tanto em questão de valores e o que será investido na coleta de esgoto e meio ambiente. “Queremos que a Sanepar invista mais no nosso município, temos muitas residências ainda sem a coleta e esse é um item básico para as famílias. Sabemos que isso pode melhorar”, comentou o prefeito demonstrando preocupação e ressaltando que o poder público irá intervir de maneira positiva, fazendo propostas para que a cidade seja beneficiada.

Segundo os representantes da companhia, a reivindicação não é só de Araucária e a Sanepar compartilha das mesmas preocupações que os municípios vêm apresentando. Outras reuniões sobre o tema foram agendadas e a expectativa é que rendam bons frutos para a população.