Na manhã de hoje será realizado Ato Cívico, celebrada Missa Festiva e bênção das Velas, em frente à Matriz, na Praça Atílio de Almeida Barbosa. O tradicional evento cívico-religioso marca o dia da Padroeira de Campo Largo, Nossa Senhora da Piedade. Na programação, serão celebradas Missas, às 7h30, e às 9h30, o Ato Cívico, com a presença de autoridades e a participação da Banda de Músicas da Polícia Militar do Paraná. A Missa Festiva será presidida pelo Arcebispo de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo.

Após a solenidade na Praça, será servido o almoço com churrasco, no Centro de Eventos João Paulo II, a partir das 11h30, e a partir das 14 horas, será realizado o Festival de Prêmios. A festa será encerrada com Missa de Ação de Graças, às 18 horas, na Matriz. Hoje é feriado municipal em Campo Largo.