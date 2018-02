Curitiba Cult 2018: o mundo é nosso

Equipe Curitiba Cult (foto: Luiza Boguszewski)

Quando criado, em setembro de 2013, não era possível imaginar o quão grandioso se tornaria. Dos seus 700 acessos mensais aos mais de 120 mil por mês, o Curitiba Cult, maior portal de cultura do Paraná, lançou ontem, 1º de fevereiro, a sua nova linha editorial. Parafraseando seu novo lema, “o mundo é nosso”, o CC, como é carinhosamente chamado, aumenta seu foco principal e começa a trabalhar o mundo cultural, sempre falando de Curitiba, claro, mas sem deixar de lado os acontecimentos que rolam capital afora. “Os últimos 12 meses foram de muito aprendizado, descobertas e mudanças para nós, e por que não agora fazer com que o público viva essa mudança? O mundo cresce e nós vamos junto com ele, é isso que queremos trazer em 2018”, revela Augusto Tortato, diretor geral do Grupo Cult.

Novo site — Além da nova linha editorial, o portal mudará de rosto. Um site mais interativo e completo chegará ao público. Com opções de votações e críticas em tempo real, o público poderá também “julgar” o novo filme que chegou aos cinemas, a música que foi lançada na sexta-feira ou até mesmo aquele show da última semana.

Novas cores — Saindo do preto e laranja padrão, o portal terá um lado mais colorido e chamativo. Com cores fortes de uma aquarela, o Curitiba Cult quer mostrar que mudou. “Estávamos acostumados a ver o preto com laranja e assimilar ao CC, mas, a partir de agora, queremos que o público se acostume com um todo, com uma nova forma de se comunicar”, comenta Lucas Ferreira, diretor de arte do Grupo Cult.

Nova interação nas Redes — Além da nova paleta de cores, todas as plataformas de Redes Sociais (Instagram, Facebook, Twitter e YouTube) serão orientadas para uma nova comunicação e um novo jeito de conversar com o público. O perfil do Instagram continua a repostar fotos da #curitibacult que já é um grande sucesso entre o público, além de notícias e promoções que atingem mais de 1 milhão de pessoas semanalmente. Ainda, claro, continuam os stories, que ficarão mais próximos dos seguidores. A página no Facebook aparece de um modo mais interativo, incisivo, pensada cuidadosamente para nunca sair do seu foco principal: cultura. A conta do Twitter vai trabalhar uma comunicação mais direta com seu público, interativa e com cobertura 24 horas por dia, alcançando público de outros estados e países em questão de “tweets”. Por fim, o canal do YouTube ganha vida própria e terá conteúdos inéditos semanalmente, colaboração de youtubers, autores, músicos e artistas que no geral vão abrilhantar ainda mais o conteúdo, fazendo do YouTube do Curitiba Cult uma nova forma de divulgação e comunicação. Todas as redes, a partir de agora, começam a trabalhar e funcionar 24 horas por dia.

Clube de benefícios — No dia 1º de março, será lançada oficialmente a Monarchy, a nova rede de benefícios que terá o Curitiba Cult como empresa representante. Diferente dos clubes já existentes, a Monarchy, além dos descontos em cinemas, bares, restaurantes, shows e teatros, também vai enviar mensalmente à casa dos clientes três produtos de sua preferência: chá, cerveja, café, comida sem glúten, sem lactose e demais itens, sendo disponibilizada a troca da categoria todos os meses.

Loja Cult — É de bons produtos que se vive o mundo e, por que não, com a nossa própria marca? Pensando nisso e ouvindo as milhares de mensagens “onde eu compro essa caneca?”, o Curitiba Cult lançará nos próximos meses a sua loja virtual.

Parceiro de conteúdo — Nem todo mundo é abraçado sozinho. O Curitiba Cult passa, a partir de agora, a contar com o seu parceiro oficial de produção de conteúdo, a Looks Creative Studio - a produtora mais coruja da internet. Juntos, vão proporcionar o melhor em qualidade de vídeos produzidos, sendo eles em entrevistas editadas, vídeos para YouTube, cobertura de premiações e até mesmo Live das Redes Sociais.

É o Curitiba Cult em todas áreas, de todas as maneiras e cada vez mais junto com o seu público. É o maior portal ficando ainda maior.

CINEMA

Divulgação

“A Forma da Água’: favorito ao Osca

Aclamado pela crítica, ‘A Forma da Água’ estreia nos cinemas nacionais

Nessa quinta (01), estreou nos cinemas ‘A Forma da Água’, campeão de indicações do Oscar 2018. O filme narra a história de Elisa Esposito (Sally Hawkins), uma faxineira muda que, trabalhando em um laboratório de pesquisas militares durante a Guerra Fria, se depara com um anfíbio humanoide capturado pelos americanos na Amazônia.

Eliza, que nunca teve voz, consegue aproximar-se do monstro por meio da empatia e da admiração. Vendo-se apaixonada e correspondida, ela planeja liberta-lo antes que seja dilacerado em testes. Apesar de o longa ter um ritmo bastante lento, Del Toro consegue manter, do início ao fim, o interesse de quem assiste. Em partes, isso ocorre porque a figura propositalmente exagerada do vilão Richard Strickland (Michael Shannon) cria um antagonismo entre real e simbólico. Um monstro contra o qual o público torce e um ser que apenas deseja amar e ser amado.

‘A Forma da Água’ apresenta uma narrativa poética e sem explicações desnecessárias. Nem tudo parece ter um significado profundo, mas tudo é feito para ser belo.

SHOWS

Divulgação

Beto Jamaica e Compadre Washington

É o Tchan faz o grito de Carnaval de Curitiba

Eles embalaram muitos Carnavais no Brasil a fora, fizeram muitos bloquinhos se divertirem e dançarem suas músicas no melhor estilo. E é com esse intuito, de reviver os bloquinhos de salão que o grupo baiano É o Tchan foi a atração escolhida para o grito de Carnaval de Curitiba, que acontecerá no sábado, 03 de fevereiro, no palco da Wood’s Curitiba. Os ingressos estão à venda a partir de R$38. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil.

Com quase 30 anos de história, a trajetória do É o Tchan marcou a memória de muitos brasileiros. Sucessos como “Segura o Tchan”, “Dança do Bumbum” e “Cordinha” embalaram festas e carnavais de várias gerações, e as inconfundíveis coreografias ainda são reproduzidas por fãs de todas as idades. Liderado por Beto Jamaica e Cumpadre Washington, o grupo promete transformar a Wood’s Curitiba em um grande bloquinho de carnaval.

Música

Curitiba recebe pré-carnaval eletrônico neste sábado

Neste sábado (3), Curitiba receberá mais uma edição do Carnavibe, o maior pré-carnaval eletrônico do País. Neste ano, a festa acontecerá na Usina5, antigo complexo industrial que foi revitalizado e agora é um dos maiores espaços para eventos da cidade, oferecendo mais conforto e segurança a todos que quiserem participar dessa grande festa. Os ingressos estão à venda a partir de R$25.