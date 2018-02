Meio ambiente reforça que macacos não transmitem a doença

Assim como os humanos, os macacos são primatas e as principais vítimas do mosquito transmissor da febre amarela. O alerta é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o objetivo de evitar que a população tente capturar, agredir e matar estes animais, que não têm relação nenhuma com a transmissão da doença.

Nesta semana, foi confirmado o primeiro caso positivo de uma moradora de Curitiba, que contraiu a doença no final do ano passado em viagem a Mairiporã (SP). Ela é acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Eles são considerados sentinelas”, explica a diretora do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Márcia Arzua. “Quando grupos de primatas são encontrados mortos é um sinal de alerta para a população.”

Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde fazem o monitoramento das populações silvestres presentes em Curitiba – bugios e saguis – e reforçam que não há casos de morte destes animais pela infecção do vírus na cidade.

A secretaria também reforça que, para evitar que a doença chegue, é fundamental que toda a população mantenha quintais limpos, livres de acúmulo de lixo, principalmente garrafas, potes plásticos e qualquer outro recipiente que acumule água.