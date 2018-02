Em 21 anos, mortes por câncer sobem 97% no Paraná

No próximo domingo é marcado pelo Dia Mundial do Câncer, data criada pela União Internacional de Controle do Câncer e que busca levar as pessoas a refletirem sobre a doença. A ideia é evitar milhões de mortes por ano em decorrência da enfermidade, a segunda que mais mata no Paraná e uma das que mais tem crescido o número de óbitos ano a ano.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 1996 e 2016 o número de mortes em decorrência de neoplasias teve crescimento de 97,8% no Paraná, saltando de 7.009 para 13.860. Desde 2003 o número de óbitos tem só crescido ano a ano, sendo os cânceres dos brônquios e dos pulmões, estômago e próstata os que mais matam no estado.

Na manhã desta sexta-feira (2), inclusive, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) lançará a publicação Estimativa 2018/2019: Incidência de Câncer no Brasil. O livro traz as estimativas de novos casos de 19 tipos de câncer mais incidentes na população brasileira e ajuda gestores da saúde a elaborar políticas públicas de prevenção, detecção precoce e tratamento da doença.