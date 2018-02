Modismos de rota

Hoje eu me perdi no meio da cidade, do tempo e de mim mesma. Fiquei rodando em círculos numa região central e passei, no mínimo, duas ou três vezes no mesmo lugar. No meio dessa perdição toda, achei muito também. Sobre moda, modismos, comidas e pessoas, pode-se englobar tudo aí em uma coisa só. Em frente à Bolsa de Valores, achei uma feira de rua. Ali, muitas bijus vintage, coisas raras, entenda-se por vintage o que vem de outras décadas, tá? Aí continuei me perdendo até chegar a uma pequena lojinha de comidas orientais e bubble tea, uma verdadeira invasão por aqui. O chá com pérolas de tapiocas para gente chupar com canudo grosso é um modismo recente em Paris. Os donos são asiáticos, não falam quase francês, mas o preparam com cuidado. Sou fã.. “Sem açúcar e com leite de soja, s'il vous plaît” . Vou em frente tentando me achar, mulheres de saias longas pretas e botinhas cruzam meu caminho e finalmente eu chego ao Palais Royal. Ali várias lojas chiques e caras. Stella McCartney, Pierre Hardy, Rick Owens, galeria Joyce, Acne, Parrods. Vi bolsas e tênis coloridos, ternos idem, maxi e mini tamanhos. Vi preto também e uma mistureba de brincos lindos. Tá tudo aqui nas fotos. Aproveite e absorve as ideias do dia em que perdi a rota, mas não o tempo e tampouco os cliques para postar aqui. Beijos do “bus” por que ainda estou tentando chegar em casa.