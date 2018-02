Sol entre nuvens

A previsão do tempo não traz chuva significativa para Curitiba e região. Mas, isso não significa o tempo fica aberto nos próximos dias na Região Metropolitana. O sol até aparece hoje e no final de semana, mas entre muitas nuvens. Sol com poucas nuvens apenas a partir da próxima terça-feira, segundo a previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). As temperaturas vão oscilar entre as máximas de 27 e 25 graus e mínimas entre 13 e 15 graus até o começo da semana que vem.