Feira do vinil aproveita a folia e realiza a primeira edição do ano

Na semana que antecede o carnaval, o som do vinil vai fazer a festa. Amanhã acontece a primeira Feira Vinil Vivo, em parceria com a Nova Garagem, e que chega na sua oitava edição com expositores de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, além de opções de cervejas e cachorro-quente. O encontro acontece na Rua México, 808, Bacacheri.

"O universo musical tem muita coisa boa. Jazz, blues, eletrônica, MPB, rock nacional, punk e rock clássico em todas as suas vertentes. E é isso o que a Feira Vinil Vivo está trazendo nesta parceria com o Nova Garagem, um espaço cultural da cidade que já está virando referência em boa música" explica o jornalista e organizador do encontro, Aroldo Glomb.

O jornalista lembra ainda que Curitiba tem uma tradição de rock no carnaval, o que alimenta ainda mais o mercado de discos. "Tem pessoas de todas as idades comprando, incluindo jovens. A capital paranaense já tem tradição neste mercado e o número de discos vendidos anualmente só demonstram isso tudo." completa.

No Brasil um total de 4,1 milhões de discos de vinil foram comprados em 2017. Foi o décimo ano consecutivo de crescimento do segmento. Além de subir 26,8% no ano, o recorde de vendas cresceu 1,892% em relação a 2007, quando foram vendidas 205 mil cópias.