Acadêmicos da Realeza fez ensaio na quadra, ontem. Amanhã sai na rua (foto: Geraldo Bubniak)

As escolas de samba de Curitiba fazem os últimos preparativos para o desfile do Carnaval de Curitiba, marcado para o dia 10 de fevereiro, na Avenida Marcehal Deodoro, no Centro da Capital. No sábado (3), acontece um ensaio geral de todas as escolas no Centro Cívico. Na quinta-feira (1) à noite, a Acadêmicos da Realeza também foi para a quadra, num dos últimos ensaios antes do desfile. O ensaio contaria com a presença do prefeito Rafael Greca.

Por causa do ensaio geral, sábado, entre 18 e 21 horas, o Centro Cívico terá bloqueios de trânsito para o ensaio geral das escolas de samba de Curitiba. O ensaio acontece na Praça Nossa Senhora de Salete. A rotatória da Rua Deputado Mario de Barros será bloqueada para o acesso à Assembleia Legislativa do Paraná, de acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran).

O cruzamento das ruas Benedito Nicolau dos Santos e Rosaldo Gomes Leitão também terá bloqueio. Os desvios de trânsito pode sem feitos pela Avenida Cândido de Abreu e pela Rua Marechal Hermes.

Ação para o sexo seguro

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), com o objetivo de ampliar a reflexão sobre o sexo seguro e promover a saúde através da Redução de Danos, realiza amanhã uma ação prática de Redução de Danos no bloco carnavalesco “Garibaldis e Sacis”.

O bloco “Bebeu água?” do CRP-PR tem o objetivo de ampliar a reflexão sobre o tema em sociedade e levar folders com orientações para aproveitar o carnaval com mais saúde e diversão. Além disso, serão distribuídos preservativos femininos e masculinos concedidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A ação acontece entre 15h30 e 18h30, na Rua Saldanha Marinho, 68,próximo à Catedral de Curitiba.

Festa vai render R$ 6 bilhões

Após três anos seguidos de queda na receita, as atividades turísticas ligadas ao Carnaval devem registrar aumento em 2018. Segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o maior feriado do calendário nacional deverá movimentar R$ 6,25 bilhões em todo o País.

Os segmentos de alimentação fora do domicílio, tais como bares e restaurantes (R$ 3,6 bilhões), transporte rodoviário (R$ 1,03 bilhão) e os serviços de alojamento em hotéis e pousadas (R$ 705,6 milhões) responderão por mais de 85% de toda a receita gerada no período. O Carnaval também deve contar com a contratação de quase 20 mil trabalhadores temporários.