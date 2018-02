Cassia H. G. Cavarsan lança livro infantil na Biblioteca

Cassia H. G. Cavarsan autografa ‘Alexandre, pequeno ou grande?’, seu livro de estreia voltado para o público infantil, amanhã — a partir das 10 horas — no hall térreo da Biblioteca. A entrada é franca.

Ilustrada por Mariana Lovison Basqueira, a obra apresenta, por meio de uma narrativa leve e descontraída, a história do personagem Alexandre e suas dúvidas. O livro mostra como as crianças podem ter dificuldade para entender quando os adultos as chamam de pequenas ou grandes.

Serviço

Lançamento do livro ‘Alexandre, pequeno ou grande?’

Quando: Dia 3 de fevereiro, às 10h, no hall térreo

Onde: Biblioteca Pública do Paraná

R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba, PR

Entrada: franca

Mais informações: (41) 3221-4980

Fonte: BPP