A programação da Oficina de Música está extensa neste fim de semana. São várias apresentações e cursos. O ápice será no domingo (4), quando Toquinho faz uma apresentaçãono Teatro Guaíra com a participação especial das crianças do projeto Música. Toquinho canta seus grandes sucessos, acompanhado por Pepa d’Elia (bateria) e Ivâni Sabino (baixo). Músicas como ‘Tarde em Itapuã’, ‘Regra três’, ‘O Caderno’ e ‘Aquarela’. Participação de Camilla Faustino, que faz com ele alguns duos como ‘O velho e a flor’ e ‘Samba em prelúdio’, além de clássicos da música brasileira, como ‘Eu sei que vou te amar’, ‘Andança’ e ‘Carinhoso’. Os ingressos estãoR$ 30,00 (trinta reais). Taxa Administrativa: R$ 6,00 (seis reais).