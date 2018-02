Phoenix faz show histórico hoje na Ópera de Arame

Banda de indie francesa (foto: Divulgação)

A banda Phoenix faz show em Curitiba hoje na Ópera de Arame. Além de Curitiba, a banda vai tocar no Festival Planeta Brasil, em Belo Horizonte.

A banda esteve há pouco tempo no Brasil no Festival Popload e prometeu retonar. No show neste mês, em São Paulo, o Phoenix dividiu seu show entre o disco mais recente (‘Ti amo’, deste ano) e o mais famoso (‘Wolfgang Amadeus Phoenix’, de 2009).

Phoenix é uma banda de indie rock francesa, vencedora do Grammy 2010., fundada por Thomas Mars, Deck D’Arcy, Christian Mazzalai e Laurent Brancowitz. Phoenix extrai elementos de uma formação eclética dos anos 1980 para chegar ao seu som rock-synthpop. Ainda há ingressos à venda no site http://www.ticketload.com/events/popload-gig-com-phoenix-curitiba-rascunho-curitiba-662.