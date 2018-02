Idealizado pelo ator Silvero Pereira, ‘BR-Trans’ revela dramas e histórias de trans: cunho social (foto: Élcio Paraíso/Bendita – Conteúdo & Imagem)

Segundo a ONG Internacional Transgender Europe, o Brasil é o país onde ocorre o maior número de assassinatos de travestis e transexuais no mundo. Só nos primeiros meses de 2017, segundo dados divulgados recentemente, foram registrados mais de 150 casos de homicídio. O que está por trás de tanta violência e intolerância? Quem são as vítimas desta verdadeira tragédia cotidiana? A peça ‘BR-Trans’ apresenta de forma poética, inventiva e sem deixar de recorrer ao humor, histórias de superação vividas por muitas destas pessoas. O espetáculo, escrito e protagonizado pelo ator Silvero Pereira, já foi assistido por mais de 40 mil espectadores em várias cidades brasileiras, além de integrar a programação de festivais internacionais em países como Alemanha e Estados Unidos. As apresentações em Curitiba serão de hoje a domingo (4), sexta e sábado às 20h, e no domingo às 19 horas.

Em BR-Trans, dirigido por Jezebel de Carli, professora e diretora gaúcha, está o resultado de quatro anos de pesquisa feita por Silvero junto a travestis, transformistas e transexuais de Porto Alegre. Em cena, o ator/autor narra histórias de vida, interpreta canções e dá voz a um sem número de pessoas que a sociedade teima em manter invisíveis. Sem abrir mão do humor e da poesia, BR-Transtrabalha pela inclusão, rompendo estereótipos e provocando reflexões.

Idealizado pelo ator Silvero Pereira, o espetáculo tem como interesse temático o universo de travestis, transexuais e artistas transformistas brasileiros. A montagem é resultante de um processo de pesquisa cênica desenvolvida através do Edital Interações Estéticas 2012 (FUNARTE/MINC), em residência no SOMOS Pontão de Cultura LGBT (POA/RS), que teve como perspectiva o teatro enquanto instrumento capaz de entreter, promover discussão e fomentar a transformação social através da arte.

“BR-Trans é um processo artístico-documental que traça os pontos convergentes e divergentes do universo Trans brasileiro entre os polos regionais Nordeste e Sul do País. Trata-se de um trabalho estético com base nos afetos, nas relações estabelecidas durante a pesquisa e na oportunidade de provocar questionamento, quiçá uma transformação social a partir da quebra de preconceitos por meio da arte”, afirma Silvero.

A diretora Jezebel de Carli teve seu primeiro contato com Silvero através de um amigo em comum, quando estava participando de um festival em Salvador. Informou-se sobre a pesquisa que o ator estava desenvolvendo, sobre a arte transformista, e soube que ele estava à procura de um diretor que pudesse ser seu “provocador cênico”. Após três meses de trabalho intenso, estrearam juntos BR-TRANS. “Um manifesto, uma narrativa documental, um teatro depoimento, uma performance transformista”, como a diretora costuma descrever.

O ATOR/AUTOR

Silvero Pereira

Silvero Pereira, 34 anos, é ator, dramaturgo, produtor cultural, maquiador, iluminador, aderecista, diretor e artista plástico. Concludente do Curso Superior em Artes Cênicas do Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE). Começou a sua carreira em 1998, quando aluno da Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE) em Fortaleza, se matriculou na oficina de teatro e logo depois já estava no elenco fixo da Cia Dionisyos de Teatro em Fortaleza (CE) atuando em vários grupos de teatro da cidade. No ano 2000 fundou o Grupo Parque de Teatro, por meio da Fundação Parque de Formação Integral do Tapuio, na cidade de Aquiraz, onde desenvolveu um trabalho social e voluntário com crianças e jovens usando a arte como mecanismo educacional e social. Em 2002 iniciou sua pesquisa sobre o universo de travestis e transformistas com o solo “Uma Flor de Dama”, tendo sua direção, texto adaptado, interpretação, cenário, figurino, maquiagem e sonoplastia. Com este solo participou de mais de 20 festivais nacionais, inclusive do IX Festival Nacional de Teatro de Recife, colecionando até hoje mais de 12 prêmios e a participação no Palco Giratório, maior programa de arte, circulação e difusão da América Latina. Em 2006 criou a Inquieta Cia. de Teatro, na qual ainda integra o elenco. Entre 2009 e 2012, foi professor do Curso Princípios Básicos de Teatro do Theatro Estadual José de Alencar. Fundou o COLETIVO ARTÍSTICO AS TRAVESTIDAS onde produziu e dirigiu 10 trabalhos entre teatro, dança, música, exposição, festivais e a Transvirada Cultural (12 horas de arte com temática sobre travestis e transformistas).

Serviço

Teatro: ‘BR-Trans’

Onde: CAIXA Cultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Quando: sexta e sábado, às 20h; e domingo às 19h.

Quanto: R$ 10 e R$ 5 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: 14 anos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)

FICHA TÉCNICA:

Direção: Jezebel De Carli

Texto e Atuação: Silvero Pereira

Dramaturgia Cênica: Jezebel De Carli e Silvero Pereira

Músico em cena: Rodrigo Apolinário

Cenário: Silvero Pereira e Marco Krug

Trilha pesquisada: Silvero Pereira

Trilha original e adaptação de arranjo: Rodrigo Apolinário

Iluminação: Lucca Simas

Vídeos: Ivan Ribeiro

Projecionista: Thiago Miyamoto

Fotógrafo: Caique Cunha

Arte gráfica: Sandro Ka

Design: Karin Palhano

Realização: Quintal Produções Artísticas

Assessoria de imprensa Curitiba: De Inverno Comunicação

Diretora Geral: Veronica Prates

Coordenadora Artística: Valencia Losada

Coordenadora de Logística: Maitê Medeiros

Produtor executivo: Thiago Miyamoto