LeBron cogita negociar com Warriors na próxima temporada, diz TV

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Golden State Warriors poderá ter mais um astro em sua equipe na próxima temporada. Principal jogador do Cleveland Cavaliers, LeBron James estaria disposto a ouvir uma proposta do time da California caso a equipe consiga fazer uma venda e tenha dinheiro suficiente para a negociação. A informação é do repórter Chris Haynes, da ESPN norte-americana. Apesar disso, o jornalista ressalta que ainda não há informações de que a diretoria do Golden State Warriors já esteja trabalhando na possibilidade de contratar o ala de 33 anos. Haynes reforça que por respeito aos Cavaliers, James só abriria a possibilidade de ouvir uma possível proposta do Golden State caso a equipe consiga abrir espaço em sua folha salarial. Atualmente os Warriors possuem o maior gasto com atletas na NBA, desembolsando cerca de US$ 135 milhões em salários com jogadores como Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green. A publicação informa que o camisa 23 deverá recusar uma proposta de US$ 35,6 milhões a ser feita pela equipe de Cleveland. Com isso, James se tornará agente livre pela terceira vez, embora ainda considere assinar um novo contrato com os Cavs. Além de um relacionamento complicado com Dan Gilbert, presidente dos Cavaliers, a possibilidade de conquistar mais títulos da NBA também é uma motivação para LeBron cogitar jogar pelo GSW. Nos últimos três anos, Cavaliers e Warriors se enfrentaram na final da NBA. A equipe de Oakland venceu a competição em 2015 e 2017, enquanto os rivais de Ohio foram campeões em 2016. Na ocasião, LeBron James foi eleito MVP das finais pela terceira vez em sua carreira.