Fim do sinal digital na televisão de Curitiba

Na última quarta-feira (31), os acionistas e diretores da Rede Massa | SBT se reuniram na sede da emissora, em Curitiba, para registrarem um momento histórico na biografia da televisão brasileira, o desligamento do sinal analógico na capital paranaense. Pontualmente às 00h, o empresário e apresentador Carlos Massa (o Ratinho) e sua família (ao lado de sua esposa Solange Massa e dos filhos Gabriel e Rafael Massa) oficializaram o desligamento, que foi seguido por um brinde que celebrou a nova era digital. Desde 2011, a emissora faz a transmissão de seu sinal digital, com a retransmissão em HD da programação do SBT. Já em 2014, a Rede Massa |SBT foi uma das pioneiras na produção em alta definição dos programas locais.

BMS Motorcycle 2018 apresenta um dos mais democráticos eventos do universo duas rodas do Brasil



A 4ª edição do BMS Motorcycle, o maior evento do universo duas rodas do Sul do Brasil, já tem sua data marcada e ocorrerá de 17 a 19 de agosto, na Usina 5, um antigo complexo industrial revitalizado para eventos multiculturais da capital paranaense, com mais de 50 mil m². O BMS 2018 contará com a participação das principais montadoras do mercado, com seus lançamentos de motocicletas e centenas de expositores de acessórios desse segmento. “O BMS procura trazer grandes novidades e as principais tendências do segmento duas rodas para um ambiente variado. Buscamos sempre inovar! Esse ano a programação será bem ampla para que, como sempre falamos, atenda os diferentes perfis dos apaixonados por motos. Será um evento para a família, com exposições, música, negócios, gastronomia, atrações de acrobacias, a customização que vem crescendo cada vez mais no Brasil, segmentos que são cada vez mais conectados com a motocultura, como skate e tattoo, além de apresentações exclusivas como o Wall of Death, o famoso Muro da Morte. É um evento feito para unir motociclistas de todos os estilos durante três dias de encontros”, explica Cezinha Mocelin, organizador do evento.

Balanço

Famílias inteiras participaram das atividades da Arena Oliplanet Sanepar no último fim de semana, 27 e 28 de janeiro, no Balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, Litoral Paranaense. Durante a ação, os veranistas receberam orientações de como utilizar o Oliplanet Sanepar para o descarte consciente do óleo de cozinha usado, além de participarem de atividades como “Futebolha” (partida de futebol em que os participantes ficam dentro de uma bolha inflável), dança com coreografias, dardo de palito de dente, arremesso de chinelo, entre outras atividades recreativas realizadas pela Agência Tendendy.ag.