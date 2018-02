Quina acumula e pode pagar R$ 3 milhões no próximo concurso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4.596 da Quina, sorteado nesta quinta-feira (1º), em Macapá (AP), acumulou. O próximo prêmio deverá ser de R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 13, 26, 29, 52, 57. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 166 apostas ganhadoras, R$ 2.665,42 Terno - 3 números acertados - 8.796 apostas ganhadoras, R$ 75,64 Duque - 2 números acertados - 173.812 apostas ganhadoras, R$ 2,10

TIMEMANIA

O concurso 1.139 da Timemania também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 02, 19, 42, 54, 56, 69, 72. O time do coração foi o Palmas (TO). O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 8,8 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 27.855,36 5 números acertados - 346 apostas ganhadoras, R$ 690,05 4 números acertados - 5.988 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 55.544 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.751 da Dupla Sena teve um ganhador na faixa principal do primeiro sorteio. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 200 mil. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios: 1º sorteio - 02, 06, 15, 34, 45, 50 Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 2.366.671,68 Quina - 5 números acertados - 30 apostas ganhadoras R$ 2.323,56 Quadra - 4 números acertados - 1.127 apostas ganhadoras R$ 70,68 Terno - 3 números acertados - 20.290 apostas ganhadoras R$ 1,96 2º sorteio - 12, 23, 33, 34, 43, 45 Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 24 apostas ganhadoras R$ 2.614,01 Quadra - 4 números acertados - 1.187 apostas ganhadoras R$ 67,11 Terno - 3 números acertados - 19.923 apostas ganhadoras R$ 1,99