Romeu Tuma Júnior diz ser 'único candidato de oposição' no Corinthians

ALEX SABINO E DIEGO GARCIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Romeu Tuma Júnior ri da acusação de que é candidato a presidente do Corinthians porque deseja ser eleito deputado federal nas eleições de outubro deste ano. "Se eu quisesse ser deputado federal, estava eleito. Perco votos por só falar do Corinthians nas minhas redes sociais. Eu quero ser presidente do Corinthians porque o clube precisa ser salvo das administrações que passaram por lá nos últimos dez anos", afirma. Sua plataforma eleitoral para o clube é apoiada na promessa de transparência de gastos e de dar voz aos associados na administração. Garante ser o único candidato que frequenta a sede social, no Parque São Jorge. Sua principal arma é ser uma metralhadora que não é giratória. Tem como alvo principal Andrés Sanchez, presidenciável da situação. "Sou o único candidato de verdade de oposição." No ano passado, entrou com ação na Justiça para afastar Roberto de Andrade da presidência por desrespeitar as normas do Profut. Pediu uma liminar para tirá-lo do cargo e não conseguiu. O processo tramita no Fórum do Tatuapé, em São Paulo. Delegado de polícia aposentado, especialista em lavagem de dinheiro, ganhou fama nacional por publicar livros contra o Partido dos Trabalhadores (legenda de Andrés Sanchez como deputado) e a administração de Lula (amigo de Sanchez) na Presidência da República. Compara os métodos de administração da "Renovação e Transparência", grupo político que está no poder no Corinthians desde 2007, com os do PT. "Tem de tentar conscientizar o eleitor do Corinthians como tem de conscientizar o eleitor da política nacional. A responsabilidade de eleger o governante é do eleitor. A gente tem de mostrar que não dá para ser assim. Depende do eleitor ter consciência disso", afirma.