A pianista Cristina Ortiz, um dos destaques da Oficina de Música, se apresenta neste sábado (3/2), às 21h, no Teatro Guaíra. Cristina que foi artista principal na abertura do evento ao lado da Camerata Antiqua de Curitiba, se prepara para um concerto solo com convidados: Philip Hansen no violoncelo, Carmelo de Los Santos no violino e Anna Serova na viola.

Não é a primeira vez que a artista vem a Curitiba, porém a presença de sua primeira professora de piano, Dirce Bauer, fez esta passagem pela capital paraense ser mais especial.

A professora de Cristina veio de Porto Alegre a Curitiba especialmente para o concerto da aluna. “O meu amor pela música é devido a Dirce, que sempre explorou a musicalidade infantil. Ela toca de uma maneira incrível. E neste sábado ela será meu público, estará me ouvindo e tudo isso é muito especial, tudo isso está acontecendo em Curitiba”, conta Cristina.

Repertório

No Programa deste sábado (3/2), a pianista executará obras delicadas como ‘Variações Sérieuses’ de Felix Mendelssohn Bartholdy, ‘2 Impromptus’ de Franz Schubert, ‘Barcarolle’ de Frederich François Chopin, ‘Quarteto em Sol menor K 478’ de Wolfgang Amadeus Mozart e ‘6 Preludes Op 102’ de York Bowen.

Apesar de ser um concerto solo, algumas obras terão acompanhamento de instrumentos de cordas. “Preciso de uma orquestra que me entenda e como solista, a orquestra precisa respirar comigo. Esse concerto é superexposto, frágil e lírico, sem estardalhaço, e tem uma leveza que só um bom contato com a Orquestra pode trazer”, conclui Cristina.

Programação

Durante esse final de semana, outros concertos de música erudita acontecem pela cidade. No sábado (3/2), alunos da Oficina de Música da classe de violão com Fábio Zanon e a Orquestra de Metais e Percussão Gênesis se apresentam gratuitamente.

No domingo (4/2), os alunos do Enaldo Oliveira de Orquestra de Cordas e a Música de Câmara na Capela Santa Maria, completam a programação.

Serviço

MÚSICA ERUDITA DO FIM DE SEMANA

SÁBADO, 3 de fevereiro

16h, Recital de alunos da classe de violão

Direção Musical – Fábio Zanon

Capela Santa Maria – gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro

21h, Cristina Ortiz e convidados

Carmelo de Los Santos – violino, Anna Serova – viola, Philip Hansen – violoncelo.

Teatro Guaíra: RS 30 e 15 (meia)

22h30, Gênesis – Orquestra de Metais e Percussão

Regência – Vagner Gonçalves Franco

Memorial de Curitiba – gratuito

Largo da Ordem

DOMINGO, 4 de fevereiro

11h Gênesis – Orquestra de Metais e Percussão

Regência – Vagner Gonçalves Franco

Memorial de Curitiba – gratuito

Largo da Ordem

11h, Orquestra de Cordas

Encerramento das classes – Conceitos e Técnicas do Ensino Coletivo de Cordas e Workshop. Regência – Enaldo Oliveira

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – R$ 20 e 10 (meia)

Rua XV de Novembro, 971 - Centro

19h, Música de Câmara

Ludwig van Beethoven - Septeto em Mi bemol Maior, Op.20

Capela Santa Maria R$ 20 e R$ 10 (meia).

Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro