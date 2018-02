SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista William Bonner, 57, denunciou uma seguidora que criou mais de vinte perfis falsos para ofendê-lo nas redes sociais. O jornalista afirmou que os xingamentos e ameaças surgiram desde o fim de seu casamento com Fátima Bernardes.

Bonner contou em seu Instagram, nesta quinta (1º), que bloqueia a usuária, identificada como Dani Silva, sempre que ela cria um novo perfil. "É muito feio. É perverso. Doentio", escreveu ele. O apresentador do "Jornal Nacional" (Globo) disse ainda que costuma acreditar que o desprezo é a arma certa contra os "haters", mas que decidiu provocar reflexão após se deparar com ofensas em uma foto na qual homenageava o pai, que morreu novembro de 2016.

Em novembro de 2017, Bonner já havia criticado internautas por ofensas recebidas após seu divórcio. Bernardes e Bonner, que apresentavam juntos o "Jornal Nacional", se separaram no final de agosto de 2016, depois de 26 anos de casados. "Algumas pessoas se imaginam no direito de agredir adultos que tomaram decisões sobre as vidas deles", disse. "Essas pessoas cheias de ódio e agressividade insultam e opinam sobre algo que não diz respeito a elas de forma nenhuma."

Ainda na publicação, ele refletiu: "No espaço de comentários de uma foto de paisagem, essas pessoas expõem seus preconceitos, seus recalques, sua desinformação de uma forma deprimente. E palpitam sobre as vidas de outras pessoas de maneira absurda. Às vezes, até criminosa, em tom de ameaça."

Ambos os jornalistas assumiram relacionamentos amorosos após a separação. Bonner está com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde abril de 2017. Já Bernardes namora desde setembro o advogado Túlio Gadêlha.