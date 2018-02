Roberto Carlos diz que trabalho de Moro é 'uma coisa maravilhosa'

CRIZ VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Carlos, 76, está otimista com os rumos que a política brasileira tomou nos últimos tempos. Durante entrevista na noite desta quinta (1º), ele elogiou o juiz federal Sergio Moro, que conduz os principais casos da Operação Lava Jato. "O trabalho do Sergio Moro e de todas as instituições é uma coisa maravilhosa, uma coisa que nos consola, que nos anima. Principalmente pelo crédito que podemos dar ao Sergio Moro e ao que ele está fazendo. Ele realmente merece todo o nosso apoio e os nossos aplausos", disse. O cantor de 76 anos afirmou ainda que, mesmo não sendo mais obrigado a votar, ele ainda vai às urnas escolher seus candidatos. "Eu não preciso votar mas ainda voto. Vejo tudo isso com muito otimismo. As coisas estão sendo realmente resolvidas." A conversa com jornalistas aconteceu durante o "Projeto Emoções em Alto Mar", mais conhecido como o “cruzeiro do Roberto Carlos”.