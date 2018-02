JBS dos EUA anuncia captação de US$ 900 mi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A JBS USA, braço da JBS nos EUA, anunciou a captação de US$ 900 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) em bonds (títulos de dívida). O objetivo, de acordo com a companhia, é utilizar os recursos para fluxo de caixa e para alongar sua dívida. Os títulos têm vencimento em 2028, com taxa de 6,75% ao ano. Serão usados em parte para resgatar bonds com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% anuais. As unidades da JBS fora do Brasil respondem por 87% do faturamento da JBS. Apenas nos Estados Unidos, chega a 52%. A JBS pertence aos irmãos Joesley e Wesley Batista, que estão presos em São Paulo desde o ano passado.