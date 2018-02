Ibope aponta P. Garcia e A. Sanchez empatados na presidência do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em pesquisa realizada pelo Ibope sobre a intenção de votos dos associados do Corinthians para a presidência do clube, Paulo Garcia e Andrés Sanchez aparecem empatados tecnicamente em primeiro lugar. Na sequência estão Antônio Roque Citadini e Felipe Ezabella. O empate entre Sanchez e Garcia acontece pela margem de erro, que é de cinco pontos percentuais. O primeiro tem 25% de intenções de votos, enquanto o segundo tem 26%. Citadini aparece na terceira posição com 14%. Essa é a segunda rodada de pesquisa do Ibope com os associados do Corinthians. Na primeira análise, Paulo Garcia estava com um ponto a menos. Já Citadini teve um decréscimo entre a primeira e segunda rodadas. Os demais candidatos tiveram variações dentro da margem de erro. Na pesquisa, o Ibope entrevistou 400 sócios que pretendem votar na eleição do Corinthians que acontece entre os dias 15 e 20 (primeira rodada) e 26 a 31 de janeiro (segunda rodada).