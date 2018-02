Apple diz que sistema de pagamentos chegará ao Brasil em breve

TATIANA VAZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a teleconferência de resultados da Apple na noite desta quinta (1º), Tim Cook, presidente-executivo da companhia, anunciou que o sistema de pagamento da Apple para iPhones estará disponível no Brasil em breve. Por enquanto, o serviço está disponível em 20 países. O mercado brasileiro será o primeiro a receber o Apple Pay na América Latina. "O serviço mais do que triplicou no comparativo ano a ano e estamos muito entusiasmados em anunciar que estamos expandindo para o Brasil nos próximos meses", afirmou o executivo. Assim como os concorrentes Samsung Pay e Android Pay, disponíveis no Brasil desde o ano passado, o Apple Pay é um sistema de pagamento com celular. Lançado nos Estados Unidos em 2014, o Apple Pay é um sistema que autentica pagamentos feitos por cartões virtuais de crédito e débito. Com ele, compras podem ser feitas através de iPhones, iPads e Apple Watches. No Brasil, o maior concorrente é o Samsung Pay, disponível desde julho de 2016. O serviço é aceito para pagamentos com cartão de crédito em instituições como Banco do Brasil, Caixa, Banco Inter, Porto Seguro e Santander.