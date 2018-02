Acidente de ônibus mata três jogadores de escolinha do Colo-Colo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma tragédia marcou a passagem de uma equipe da escolinha do Colo-Colo pela Argentina. Nesta sexta-feira (2), o ônibus que levava a delegação tombou em Villa Las Cuevas. No acidente, três crianças faleceram, segundo informações divulgadas pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O dirigente máximo da entidade sul-americana usou o Twitter para lamentar o ocorrido com as crianças chilenas. "Profunda dor pelo falecimento de três crianças, jogadores de uma escola de futebol do Colo-Colo do Chile, em acidente de ônibus. Meus pêsames e minha solidariedade com as famílias dos falecidos, com o presidente Salah e todo o futebol chileno", escreveu Alejandro Domínguez.