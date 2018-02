Flash Mob marca Dia Mundial do Câncer em Curitiba

O Dia Mundial do Câncer é celebrado em 4 de fevereiro, marcado por ações que visam reduzir o impacto do câncer no mundo, focado em conscientização para os fatores de risco da doença e a importância do acesso a mecanismos de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Em alusão à data, o Instituto Humanista de Desenvolvimento Social (HUMSOL) promoverá atividades nos dias 2 e 4, em Curitiba.

Em 2 de fevereiro, sexta-feira, o HUMSOL irá reunir-se com Associação das Mulheres pela Paz Mundial, a fim de construir um intercâmbio de projetos focados no combate ao câncer. Já no dia 4, domingo, acontecerá o Flash Mob Pela Vida, no parque Barigui, às 16 horas, para alertar a todos sobre a importância da prevenção do câncer.

O objetivo da ação é conscientizar e desmistificar a o câncer. O HUMSOL A instituição faz parte da rede de ONGs associadas à Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), membro da União Internacional de Controle do Câncer, que, por sua vez, é criadora do Dia Mundial do Câncer.

A FEMAMA integra o Brasil à campanha global promovendo uma série de iniciativas, entre as quais a ação digital #RecadosContraoCâncer, que consiste em um álbum no Facebook por meio do qual é possível enviar cartões com mensagens de apoio a quem enfrenta a doença e dicas sobre como levar uma vida com menos riscos para o câncer para o público geral. Além disso, a FEMAMA incentiva a iluminação de prédios e monumentos em azul e laranja em diversos estados e promove duas iniciativas que envolvem o envio de ofícios: uma voltada às Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde para verificar a disponibilidade do medicamento Trastuzumabe, que deve ser oferecido a partir de 29 de janeiro pelo SUS para pacientes com câncer de mama metastático, e outra voltada às Assembleias Legislativas para agendar debates estaduais sobre diagnóstico precoce, registro compulsório do câncer e acesso a tratamentos adequados.

Para saber mais sobre as ações da data, acesse: www.femama.org.br/diamundialdocancer