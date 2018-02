Masp apresenta trabalhos de Aktram Zaatari

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Masp apresenta neste sábado (3) e na terça (6) vídeos do artista libanês Akram Zaatari. Um dos fundadores da Fundação Arábe de Imagem, o artista visual e curador tem trabalhos que transitam entre fotografia, vídeo e cinema e dialogam sobre questões ligadas à identidade e percepções do corpo e do desejo, em obras marcadas pelo patrimônio cultural árabe. As sessões, gratuitas, acontecem às 16h, e os ingressos devem ser retirados uma hora antes na bilheteria do museu. Parceria com a Associação Cultural Videobrasil e a Cinemateca Brasileira, o evento é parte do programa "Histórias da Sexualidade", assim como a exposição em cartaz até 13/2.