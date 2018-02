Morre Julio Ribeiro, fundador da agência de publicidade Talent

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado um dos grandes nomes da publicidade brasileira, o publicitário Julio Ribeiro morreu na madrugada desta sexta-feira (2), vítima de um AVC, aos 84 anos. O enterro será realizado na tarde desta sexta, no Cemitério de Morumby. Ribeiro cursou Direito na USP e chegou a trabalhar em escritórios de advocacia. Em 1958, porém, conseguiu uma apresentação na agência McCann-Erickson. Saiu de lá com emprego e, desde então, não largou a propaganda. Depois disso, o publicitário passou pela Denison, Alcântara Machado e pela MPM --de onde saiu para abrir, em 1980, a Talent (atual Talent Marcel). Sob o comando de Ribeiro, a agência criou campanhas como "Bonita camisa Fernandinho", "Não é assim uma Brastemp", "Tipo Net" e "Pergunta lá no Posto Ipiranga". Ao longo de sua carreira, ele recebeu sete prêmios Caboré, um dos principais da publicidade, como agência, planejamento e dirigente. Em 2010, parte da Talent foi vendida ao grupo francês Publicis. Ribeiro permaneceu na empresa ainda por alguns anos, até sua saída oficial, em 2014. No ano seguinte, voltou a empreender e abriu a JRP Propaganda, ao lado de Roberto Lautert. Em sua página pessoal, Lautert lamentou a morte do sócio: "Perdemos o Julio. Mas também ganhamos ele pra sempre nas nossas melhores lembranças, seja no plano profissional ou no pessoal." A Talent também postou em sua rede social uma nota: "Nós, colegas de Julio Ribeiro na Talent, lamentamos profundamente o seu falecimento. Júlio é um dos pilares de um mercado publicitário sério, especialista, ético e criativo no Brasil. Suas palavras e atos serão ouvidos para sempre. Orgulho e saudades de você, Julio".