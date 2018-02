Naldo Benny diz que pagou preço muito caro por agredir Moranguinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naldo Benny, 38, fez um desabafo sobre as polêmicas que se envolveu nos últimos meses. Em um vídeo postado no YouTube nesta quinta (1º), o cantor falou sobre ter agredido Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, em 2017, e aproveitou para comentar os problemas com o seu primeiro casamento, que terminou em 2010. "Quero deixar claro que não gostaria de passar, novamente, por esse momento desconfortável. Mas gostaria de pedir desculpa para o pessoal que me acompanha, ama o que eu faço", começou Benny. Sobre as agressões a sua atual mulher, Naldo disse que "pagou um preço muito caro" pelo que fez. "A gente ainda não voltou. Reconheço e não concordo com tudo que eu sofri por isso. Também sofri por isso. Acredito que em mulher não se bate nem com flor." Na época, Naldo foi preso por porte de arma e liberado no mesmo dia. Mas, as consequências foram mais graves em sua carreira. Participando do programa "Dancing Brasil", o cantor foi excluído do elenco e teve seu show no Réveillon de Copacabana cancelado. "Ando na rua com a cabeça baixa, tenho vergonha das pessoas. Não posso olhar a minha mulher a hora que eu quero (...) não posso ver minha filha na hora que desejo", afirmou o cantor, ainda sobre o caso de agressão a Moranguinho. Ele disse que reconhece os próprios erros e busca melhorar. No vídeo, o cantor afirma que faz sessões de terapia e trata seu lado espiritual na igreja. "Reconheci e aprendi que tenho a questão do meu passado, de coisas que eu via acontecendo em casa, com meu pai, com a minha mãe, com agressões e tal. Isso acabou me fazendo muito mal, eu tinha uma doença e todos os dias acordo ciente de que eu tenho um problema e preciso curar isso." Naldo afirmou que pretende se recuperar e servir de exemplo para ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. "Sei que tem pessoas que passam por isso e não sabem como conseguir uma ajuda. Eu vou em busca de tentar ajudar essas pessoas, porquê sofre família, filhos, sofre todo mundo", disse. DIVÓRCIO Nas últimas semanas Branka Silva, ex-mulher de Naldo, veio a público comentar a separação do casal, que ocorreu em 2010, passando por problemas jurídicos até 2014. Silva alegou que Naldo não cumpriu com os deveres de pai, deixando de pagar pensão e, também, deixando-a sem moradia. No vídeo, o cantor explicou o processo de divórcio conturbado. Segundo ele, em 2010, 2 dos 3 apartamentos do cantor foram dados à ex mulher. Branka, no entanto, teria vendido os imóveis de maneira irregular. "Ela vendeu o mesmo apartamento para duas pessoas, tenho a prova aqui do estelionatário", disse o cantor, mostrando um papel timbrado no vídeo.