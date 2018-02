Curitibana representa Brasil em campeonato de esgrima na Espanha

Da Redação Bem Paraná com assessoria

02/02/18 às 15:11 Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nicole Gulin Melhem e seu técnico Giocondo Cabral com a medalha de bronze que conquistou no Campeonato Nacional de Espada Feminina em 2017 (foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

A esgrimista curitibana Nicole Gulin Melhem representará o Brasil em Barcelona numa das provas mais tradicionais de Esgrima da Arma de Espada Feminina, que começa na quinta-feira, 8, e vai até o dia 11 de fevereiro.

A competição pontuará as atletas participantes para o ranking mundial da Federação Internacional de Esgrima e as fará parte da qualificação para os jogos Olímpicos do Japão em 2020. Cerca de 240 esgrimistas mulheres de vários países participam da competição.

Filiada à Sociedade Thalia e Federação da Esgrima do Paraná, em Curitiba, Nicole é considerada uma das mais novas praticantes deste esporte no Brasil e já conquistou excelentes resultados em seu estado e no Brasil.

Para ajudar nas despesas de viagens, materiais e treinamentos, Nicole ajudou a criar o projeto MAIS 40, cujo objetivo é angariar o apoio financeiro de empresas privadas. O objetivo final deste esforço é participar de todas as provas nacionais e internacionais para conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos do Japão em 2020.

Nicole Gulin Melhem é uma mulher multiempreendedora e mãe de gêmeos. Além de ser engenheira, empresária e professora é também artista plástica reconhecida. E recentemente lançou o livro “Como Organizar seu Tempo, o Guia Definitivo”.

A atleta vem provando ser possível iniciar um esporte olímpico e obter sucesso nacional após os 40 anos. Ela iniciou sua jornada em esgrima em fevereiro de 2017 e, em nove meses, conquistou o bronze no Campeonato Nacional de Espada Feminina da categoria.

“Estamos numa época em que o empoderamento feminino é amplamente discutido, divulgado e incentivado. Nós promovamos também que a retomada das pessoas nascidas nas décadas de 70 e 80 a esportes de rendimento é perfeitamente viável”, diz Nicole.