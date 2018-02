Radar que monitora o tempo de Curitiba de minuto em minuto entra em operação

(foto: Jaelson Lucas / ANPr)

Começa a funcionar a partir desta quarta-feira (07.02) o radar meteorológico Banda X, cedido ao Governo do Estado pela empresa Japan Radio Company (JRC). Instalado na sede do Simepar, o equipamento vai monitorar a Região Metropolitana de Curitiba, fornecendo dados para ações de prevenção de risco desastres naturais. O equipamento foi cedido através de uma parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) e não terá custos para o Estado.

A diferença do Banda X em relação aos radares que já estão em operação no Estado - em Teixeira Soares (Centro-Sul) e em Cascavel (Oeste) - está na precisão dos dados coletados. O Banda X é de curto alcance e voltado para os grandes centros urbanos, com monitoramento feito a cada minuto e num ponto específico. Já a informação em tempo normal dos demais radares costuma a ser de cerca de 15 minutos.

A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná passa a ser a única a dispor dessa tecnologia, que poderá servir de modelo para outros estados avançarem na prevenção de desastres. “No Brasil não existe nada igual, com monitoramento constante de minuto a minuto e que relaciona a quantidade de chuva com possíveis deslizamentos. Esse projeto é pioneiro e pode auxiliar no avanço meteorológico de outros estados”, afirma o subchefe operacional da Defesa Civil, tenente Marcos Vidal.

RESPOSTA - Os técnicos do Simepar e da Defesa Civil foram capacitados pelas equipes do Japão para operar o radar. Ao longo deste mês, passa por uma fase de adaptação e calibração das informações. “O radar gera informação de uma área específica na Região Metropolitana, isso vai resultar num melhor tempo de resposta do Sistema de Monitoramento e Previsão Hidrométrica do Estado, especificamente, na região monitorada”, destaca o tenente Vidal. O Simepar encaminha as informações à Defesa Civil, que é responsável por monitorar as condições e, caso necessário enviar os alertas, aos municípios.

O radar Banda X coletará as informações pluviométricas e fará o cruzamento com informações de deslizamentos já ocorridos na região metropolitana de Curitiba. Com isso, o Sistema de Previsão de Deslizamentos contará com indicação de prováveis ocorrências, permitindo a emissão de alertas antecipados de desastres.

De acordo com o tenente, além do apoio geral em monitoramento, o radar será utilizado como modelo de previsão de deslizamento para o município de Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul. “Este modelo permitirá a emissão de alertas precoces do risco de deslizamento em situações críticas”.

O tenente Marcos Vidal explica que o Paraná é referência quando o assunto é prevenção de riscos e desastres. Por esse motivo, e pela estrutura compatível com as necessidades operacionais do radar Banda X, é que o Estado foi escolhido para abrigar a tecnologia. “Somos referência nacional e temos capacidade para absorver essa demanda e replicá-la”, diz.

BOX

Investimento em prevenção de risco chega a R$ 100 milhões

A instalação do radar Banda X faz parte do programa de Fortalecimento de Gestão de Risco de Desastre no Paraná, que abrange o fortalecimento da infraestrutura de prevenção, investimento em conhecimento e a articulação institucional. O projeto é coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em conjunto com o Simepar, Defesa Civil, Instituto das Águas do Paraná e Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Paraná (ITCG).

Desde 2011, o Governo do Estado investiu R$ 100 milhões para prevenção de desastres. Foi criado o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), que reúne informações de diversos órgãos para emitir alerta de desastres aos municípios e faz a gestão em caso de eventos climáticos. O Paraná também se tornou o primeiro e único estado brasileiro em que 100% dos municípios têm um Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil.