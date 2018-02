Kim Kardashian faz lista de inimigos para enviar seu novo perfume

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 37, não guarda segredos a respeito de seus inimigos. A socialite publicou em seu InstaStories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas) nesta quinta (1º) uma lista de nomes para quem pretende enviar sua nova linha de perfumes, a Kimoji Hearts. "Estou escrevendo uma lista para enviar as caixas. Vou enviar para muito mais gente mas eu decidi que nesse Dia dos Namorados todo mundo merece um admirador", explicou ela. O lançamento do perfume nesta quinta (1º) celebra o Valetine's Day, o Dia dos Namorados nos EUA, que acontece no dia 14 de fevereiro. A estrela do reality "Keeping Up With The Kardashians" não foi discreta. "Vou enviar aos meus amados, aos meus inimigos, a todos que pude pensar. Afinal, é Dia dos Namorados". Nos papéis, é possível ler nomes como o de Taylor Swift, com quem Kim não mantém relações amigáveis. Além da cantora americana, Blac Chyna, sua ex-cunhada, e o apresentador Piers Morgan do "Good Morning Britain" incluem a lista entre outras pessoas gratas e não gratas. Nesta semana, Kim se envolveu em outra polêmica. A empresária compartilhou em seu Instagram uma série de fotos feitas em um ensaio sensual, pelo fotógrafo Marcus Hyde. No entanto, foi criticada por seus seguidores, que alegaram que Kim se apropriou culturalmente das tranças enraizadas. No dia 15 de janeiro nasceu o terceiro filho de Kim Kardashian com o marido, Kayne West. O casal pagou cerca de US$ 45 mil (R$ 140 mil) por uma barriga de aluguel, já que, devido à complicação da última gravidez, Kim poderia ter uma gestação de risco.