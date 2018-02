Ponte Preta anuncia rescisão de contrato do zagueiro Rodrigo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta anunciou ter rescindido o contrato do zagueiro Rodrigo na última quinta-feira (1º). O jogador já estava fora do clube desde a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando foi expulso ao dar uma "dedada" em Trellez, do Vitória. A expulsão de Rodrigo aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a Ponte ainda vencia o jogo por 2 a 0. O defensor introduziu o dedo entre as nádegas de Trellez e, após reclamação dos jogadores do Vitória, acabou expulso. Depois disso, o time baiano virou a partida para 3 a 2 e acabou rebaixando a Macaca. Rodrigo se manifestou sobre o caso quase dois meses depois do ocorrido. No meio de janeiro, o zagueiro postou uma foto no Instagram fazendo exercício, e escreveu a seguinte legenda: "Bola para frente, com muito trabalho vou dar volta por cima mais uma vez". Ele completou a postagem com uma hashtag dizendo "ver o que errei para não errar mais". Ele tinha contrato com a Ponte Preta até o final de 2018, mas não treinava mais com o elenco desde a polêmica.