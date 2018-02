Três eventos marcam a programação deste sábado (3) na Biblioteca Pública do Paraná. Às 10h, acontece a primeira atividade do ano do Cantateca (o coral infantojuvenil da BPP), que está com vagas abertas. Os novos alunos devem comparecer ao auditório e procurar as professoras Paula Harada e Júlia Saggin. As inscrições são gratuitas. Mais informações: (41) 3221-4980.

No mesmo horário, a escritora Cassia Cavarsan lança o livro Alexandre, Pequeno ou Grande?, no hall térreo. Ilustrada por Mariana Lovison Basqueira, a obra mostra como as crianças podem ter dificuldade para entender quando os adultos dizem que elas são pequenas ou grandes.

Também às 10h, o grupo de RPG da Biblioteca promove a volta do Sábado Lúdico — encontro de card games e jogos de tabuleiro para crianças de 6 a 12 anos. O projeto é mensal e acontece sempre no primeiro sábado do mês, com entrada franca.

SERVIÇO

Encontro do Cantateca, lançamento do livro Alexandre, Pequeno ou Grande? e Sábado Lúdico.

Data: 3 (sábado).

Horário: 10h.

Local: Auditório, hall térreo e Seção Infantil - R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR.

Entrada franca.