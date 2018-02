Shopping construído em antigo estádio vira QG do Super Bowl 52

EDUARDO GERAQUE MINNEAPOLIS, EUA (FOLHAPRESS) - Sob um frio de menos 15°C, um pouco acima do normal para esta época do ano, e diante de uma multidão de quase 6.000 jornalistas, onde colocar com conforto e segurança as gigantescas delegações dos dois melhores times de futebol do ano? E como dar condições de trabalho para todas as emissoras de televisão e rádio dos Estados Unidos, que cobrem à exaustão o Super Bowl? Não precisou muito para os organizadores do evento, tanto da NFL quanto da cidade de Minneapolis, terem a resposta. Em um dos subúrbios da cidade, a meia hora do centro de metro ou carro, está o Shopping da América, uma estrutura coberta com 730 mil metros quadrados de área construída, com estacionamento gratuito para mais de 12 mil carros, considerado o maior shopping center do país. Na expansão mais recente do local, surgiram dois hotéis de luxo. Em cada um deles foram instalados nesta semana os times do Philadelphia Eagles e do New England Patriots, que vão disputar o Super Bowl neste domingo (4), a partir das 21h30 (de Brasília). No mesmo shopping, fica o centro de imprensa. É para lá que os jogadores e membros das comissões técnicas dos dois times vão para conversar com os jornalistas que cobrem o evento, espalhados em mesas redondas e pequenos palcos. A ligação do local com o esporte não vem de hoje. No mesmo espaço em que hoje está o quartel-general do Super Bowl 52, existiu até 1985 o Metropolitam Stadium, que entre os anos 1950 e 1980 foi a casa dos principais times de basebol (Minnesota Twins) e futebol americano (Minnesota Vikings) do Estado. Resquícios das partidas de beisebol ainda estão presentes no shopping, inaugurado em 1992, como forma de preservar a memória esportiva do local. Em uma das paredes do parque está pendurada uma antiga cadeira do estádio. O assento marca o home run mais distante da história do Metropolitam Stadium. O local em que ficava o homeplate de onde Harmon Killebrew, do Minnesota Twins, fez a rebatida recorde em 3 de junho de 1967 também é lembrado no pátio do parque de diversões do shopping, que conta ainda com montanha-russa aquática que assusta até adultos menos aventureiros e uma roda gigante.