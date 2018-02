Coritiba prioriza Copa do Brasil e pode poupar Kleber no Atletiba

Sandro Forner (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Coritiba, Sandro Forner, confirmou nessa sexta-feira (dia 2) que pode poupar o atacante Kleber Gladiador, 34 anos, no jogo contra o Atlético-PR, domingo (dia 4), no Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense. A prioridade, segundo o treinador, é o jogo com o Parnahyba, no Piauí, na próxima quarta-feira (dia 7), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Por disputar o Paranaense inteiro, o Coxa recebeu a cota de TV de R$ 600 mil. Na Copa do Brasil, o valor é bem superior. Só por disputar a primeira fase, o clube ganhou R$ 500 mil. Se passar pelo time do Piauí, fatura mais R$ 600 mil.

“O Atletiba é um jogo importante, e mexe com todo mundo, mas o nosso foco principal está na Copa do Brasil. Vamos com um time competitivo, mas também pensando contra o Parnahyba”, declarou Forner.

O treinador não deu pistas sobre a escalação. “Nós ainda não formamos o nosso time. Ainda estamos em formação. Temos hoje e amanhã para treinar. Tem umas posições que eu ainda vou decidir se vamos jogar com determinados jogadores. Até amanhã vou decidir”, disse.

E avisou que Kleber dificilmente jogará o clássico. “Ele (Kleber) dificilmente. Estamos fazendo um trabalho específico com ele, que já começou na pré-temporada. Já tínhamos previsto isso, que ele não jogaria todos os jogos no início, justamente para não arriscar e perdê-lo com alguma lesão logo no começo. Nós também temos objetivos futuros, então não podemos pensar só agora”, afirmou.

A provável escalação do Coxa, no esquema tático 4-1-4-1, é Wilson; Cesar Benítez, Romércio, Thalisson Kelven e William Matheus; Vitor Carvalho (João Paulo); Julio Rusch, Thiago Lopes, Iago Dias e Guilherme Parede; Alecsandro.