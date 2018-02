CBF anuncia venda de ingressos para reencontro com a Alemanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou no início da noite desta sexta-feira (2) a abertura da venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e Alemanha, marcado para 27 de março, em Berlim. É o primeiro encontro da seleção com os alemães desde a fatídica derrota por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Quem se interessar em adquirir uma entrada e viajar à capital alemã pode comprar o bilhete por intermédio do site da federação alem㠗disponível em https://tickets.dfb.de/online/index.php3?shopid=107.

Os valores das entradas variam de 10 e 100 euros (R$ 40 e R$ 400). O jogo contra a Alemanha é o último da equipe de Tite antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia. No dia 23, o time pentacampeão mundial encara a Rússia, em Moscou, no estádio da decisão do Mundial (Luzhniki). Tite convoca o grupo para os dois amistosos no próximo dia 2.

A lista deve contar com a grande base dos 23 que estarão no Mundial. Adversária no último compromisso antes da convocação derradeira para a Copa, a Alemanha lidera o ranking da Fifa com 1602 pontos contra 1483 do Brasil, vice-líder na classificação atualizada mensalmente pela entidade máxima do futebol brasileiro.