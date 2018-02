Empresa curitibana decide patrocinar o Corinthians

Rodolfo Torello, vice-presidente de marketing da Positivo Tecnologia (foto: Divulgação/Positivo)

Nesta sexta-feira (02), o Sport Club Corinthians Paulista anunciou mais um patrocinador para a temporada 2018: a Positivo passa a estampar as costas do manto alvinegro das equipes masculina e feminina de futebol. O contrato entre o clube e a Positivo Tecnologia, detentora da marca Positivo, é válido até outubro deste ano, com opção de renovação até dezembro.

“Estamos muito felizes por fechar mais um patrocínio com uma grande empresa brasileira, a Positivo Tecnologia, que hoje é multinacional e apresenta números de expressão mundial. O segmento de computadores, tablets e smartphones é um dos que mais cresce no planeta e, além de agregar valor à marca, nos oferece inúmeras outras possibilidades de ativação e de oferta de conteúdo ao nosso torcedor”, disse Vinicius Azevedo, Gerente de Marketing do Corinthians.

A Positivo Tecnologia inova desde a sua fundação, na década de 1980, quando um jovem com visão pioneira propôs a criação de uma fábrica de computadores pessoais em Curitiba-PR. De imediato, esses equipamentos foram desenvolvidos com foco educacional e soluções de software para potencializar o ensino. O próximo passo foi alcançar os lares brasileiros e promover a inclusão digital de milhões de brasileiros. Hoje, a companhia se destaca por oferecer o que há de mais atual em dispositivos tecnológicos, o que a levou ao primeiro lugar entre as fabricantes brasileiras e gerou sua expansão internacional na América, com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru, além da África, com presença nos mercados de Ruanda e Quênia.

“Positivo e Corinthians são duas marcas campeãs, que trazem consigo atributos fortes, como tradição, história e performance, além de bases sólidas de fãs. Serão centenas de ativações conjuntas e estaremos a todo o momento nos comunicando de perto com o consumidor brasileiro. Com isso, muito mais pessoas saberão quem é a Positivo e vão considerar a nossa marca na hora de trocar os seus dispositivos”, destacou Rodolfo Torello, Vice-presidente de Marketing e Vendas da Positivo tecnologia.

A estreia da marca Positivo no manto alvinegro já acontecerá neste domingo (04), quando o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. A partida acontece a partir das 19h30 (horário de Brasília), em Novo Horizonte-SP.

A Positivo Tecnologia inova desde a sua fundação, na década de 1980, quando um jovem com visão pioneira propôs a criação de uma fábrica de computadores pessoais em Curitiba (PR). Nessa época, poucos discutiam os PCs como um segmento de negócios. De imediato, esses equipamentos foram desenvolvidos com foco educacional e soluções de software para potencializar o ensino. O próximo passo foi alcançar os lares brasileiros e promover a inclusão digital de milhões de brasileiros. A companhia se destaca por oferecer o que há de mais atual em dispositivos tecnológicos, o que a levou ao primeiro lugar.