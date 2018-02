FABRÍCIO LOBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As empreiteiras chinesas que tinham anunciado interesse em retomar as obras da linha 6-laranja do Metrô de São Paulo desistiram do negócio. A informação foi divulgada hoje pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) A construção da linha, que ficou conhecida como "linha das universidades", está parada desde setembro de 2016, pois suas empreiteiras passaram a ser investigadas na operação Lava Jato e não conseguiram mais recursos para tocar as obras.

A participação das empreiteiras China Railway Capital e China Railway First Group era a principal esperança do governo Alckmin de retomar as obras ainda este ano. Agora, o governo do Estado deu 30 dias para que o consórcio responsável pela obra (que inclui a japonesa Mitsui e a brasileira RuasInvest) arranje uma nova solução para o projeto. Caso contrário, o governo do Estado promete dar fim ao contrato de PPP e relicitar o empreendimento. Essa alternativa, porém, deve prorrogar ainda mais a entrega da linha, prometida para 2002.