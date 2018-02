Paraná registra dois reforços e pode ter estreias no domingo

(foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube registrou no BID da CBF mais dois reforços nessa sexta-feira (dia 2). O atacante Thiago Santos e o volante Torito González tiveram seus contratos publicados no boletim diário e, com isso, estão aptos a estrear. O primeiro jogo deles pode ser neste domingo, em Toledo, pela quarta rodada da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense.

O paraguaio Torito, 29 anos, está sem jogar há dois meses e é pouco provável que seja titular no domingo. Thiago Santos, 27 anos, veio do futebol dos Emirados Árabes Unidos, do Ittihad Kalba (não confundir com o Al Ittihad, da Arábia Saudita). Em 2017, ele jogou o Paulistão pelo Linense – fez um gol em 11 jogos. Atua como centroavante e também na ponta-direita.

O técnico Wagner Lopes dificilmente repetirá a escalação utilizada na quinta-feira (dia 1º), em Patos de Minas (MG), na partida de domingo, em Toledo. Com o elenco em viagem, o tempo para recuperação física dos atletas foi menor. Além disso, a equipe ainda está na fase de pré-temporada, com treinos físicos mais intensos. Com isso, não será surpresa se Wagner Lopes trocar mais de seis jogadores na escalação.

Com isso, é possível a estreia de Thiago Santos no ataque. Outra possibilidade é o zagueiro Márcio (ex-Coritiba) jogar pela primeira vez.

Uma provável escalação para domingo, em Toledo, é Thiago Rodrigues; Alemão, Márcio (Charles), Neris e Rayan; Leandro Vilela (Alex Santana), Wesley Dias (Jhonny Lucas), Lucas Fernandes (Felipe Augusto), João Paulo (Gabriel Pires) e Vitor Feijão (Zezinho); Zé Carlos (Thiago Santos).

Seguem em recuperação (ou em fase de transição) o volante Jhonny, o meia Biteco, o goleiro Richard e o lateral Junior.