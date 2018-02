Botafogo joga para confirmar ida à semi da Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo só depende de si próprio para avançar às semifinais da Taça Guanabara. Líder do grupo C, o clube alvinegro recebe o Madureira às 19h deste sábado (3) para carimbar a ida ao mata-mata do primeiro turno do Carioca. Um empate no Engenhão já é o bastante para garantir a vaga, uma vez que o time de General Osório soma oito pontos, dois a mais que o segundo e terceiro colocados da chave, o Boavista e a Portuguesa-RJ, respectivamente, adversários nesta rodada derradeira. Contudo, a ideia é jogar pela vitória e, consequentemente, assegurar a primeira colocação, o que daria ao Botafogo o mando de campo e a vantagem do empate na semifinal a ser disputada em partida única. Além disso, o time alvinegro enfrentaria o segundo colocado do grupo B —um adversário, teoricamente, mais fraco. Para o duelo, o técnico Felipe Conceição confirmou a presença do atacante recém-contratado Kieza, que ganhou elogios. “É um jogador de mobilidade e que te dá várias opções no sistema ofensivo”, afirmou o treinador botafoguense. O zagueiro Joel Carli também é novidade após se recuperar de dores musculares. Além dele, o Botafogo deverá ter em campo os seguintes atletas: Jefferson; Arnaldo, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo e Léo Valencia; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Brenner. O Madureira também terá um estreante, mas à beira do gramado: o técnico Djair. Comandante do sub-20 do Madureira na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o ex-jogador foi escolhido para substituir Paulo César Gusmão, que se demitiu no último final de semana, no time profissional. Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 19h deste sábado Juiz: Rodrigo Nunes de Sá