Fluminense espera combinação de resultados no Carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor do Fluminense terá três partidas para acompanhar a partir das 19h deste sábado (3). Para avançar às semifinais da Taça Guanabara, a equipe tricolor precisa vencer o Macaé, em Los Larios (Xerém), e contar com tropeços de rivais em outros dois jogos que ocorrem simultaneamente. O time das Laranjeiras chega a rodada derradeira do primeiro turno do Carioca na quarta colocação do grupo C, com cinco pontos. A torcida dos tricolores é para que o líder da chave, o Botafogo, com oito, perca para o Madureira ou para que o duelo entre Boavista e Portuguesa-RJ, ambos com seis pontos, na segunda e terceira colocação, respectivamente, termine empatado. “Vamos fazer nossa parte, jogar para ganhar e aguardar os outros resultados. Vai ser um jogo difícil, mas acredito na nossa classificação. Vamos fazer nosso trabalho que vai dar tudo certo”, disse o zagueiro Renato Chaves. O técnico Abel Braga deverá repetir os titulares da vitória contra a Caldense por 1 a 0, na última quarta-feira (31), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Deste modo, o Fluminense vai a campo com a seguinte formação: Júlio César, Reginaldo, Renato Chaves e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Jr. e Pedro. Estádio: Los Larios, em Duque de Caxias (RJ) Horário: 19h deste sábado Juiz: Diego da Silva Lourenço