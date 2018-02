Jair vê Santos motivado para vencer Lucas Lima em reecontro

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jair Ventura admitiu que os atletas do Santos estão mais motivados para o clássico contra o Palmeiras neste domingo (4), às 17h, no Allianz Parque, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O motivo é a presença de Lucas Lima na equipe rival. É a primeira vez que o meia encara o time santista após a sua saída do clube no fim do ano passado. Para Jair Ventura, os jogadores sabem que Lucas Lima é provocador e, por isso, pretendem evitar a vitória do ex-companheiro de time no clássico. "Eu não vejo problema. Desde que não falte respeito. É natural, sai um pouco do mais do mesmo. Não vejo problema, é característica do Lucas. O [David] Braz deu uma declaração e não quer que ele ganhe. É algo a mais. Sei que vão dar algo a mais para não ouvir gracinha do Lucas", afirmou Jair Ventura nesta sexta-feira (2). "A briga está mais aflorada por causa dos grandes jogos recentes. A tendência é essa. Que possa ser um clássico da paz, principalmente fora dos estádios. A torcida é única, mas violência existe, e que isso não ocorra. Somos referência para torcedores. Já vivemos uma violência tão grande. Que seja um clássico equilibrado, tranquilo, sem problemas", completou. Ainda sobre Lucas Lima, o técnico santista rejeitou marcação individual para anular o camisa 20 do Palmeiras em campo. "Marcação individual, não. Não posso, porque dou mais espaço para o Dudu, Keno, Willian, Borja. Temos sistema defensivo, mas sem marcação especial pela qualidade do Palmeiras. Temos que ter a mesma atenção", disse. Para encarar o Palmeiras, Jair Ventura escalou o atacante Sasha em treinamento nesta sexta-feira, na Vila Belmiro. Ele assume a vaga de Rodrigão, que vai para o banco de reservas. Gabigol, que deve fazer a sua reestreia no clássico, treinou entre os reservas. O jovem Rodrygo também integrou o time de Gabriel na atividade. O Santos deve entrar em campo com a seguinte escalação: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Braz e Caju; Alison, Renato e Vecchio; Arthur Gomes, Copete e Eduardo Sasha.