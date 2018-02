Confinados do 'BBB 18' terão festa inspirada em deuses da mitologia grega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (2), os participantes do 'BBB 18' ganharão um presente do Olimpo: eles serão agraciados com a festa Deuses Gregos. A decoração inclui colunas de Parthenon, trono de Zeus, Centauro, Medusa e até uma mão de Poseidon saindo de dentro da piscina. O figurino dos confinados também é inspirado em divindades da mitologia grega: Zeus, Afrodite, Apolo, Artemis, Dionísio, Demeter e mais. Já o cardápio também será divino: cordeiro, salada grega, azeitonas e uvas.