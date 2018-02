Corinthians escolhe quem vai comandar o clube até 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians elege o novo presidente neste sábado (3). A votação acontece das 9h às 17h no Parque São Jorge (rua São Jorge, 777, no Tatuapé, em São Paulo). São cinco candidatos: Andrés Sanchez, Antonio Roque Citadini, Felipe Ezabella, Paulo Garcia e Romeu Tuma Jr. Podem votar associados maiores de 18 anos, que sejam sócios há pelo menos cinco anos e estejam em dia com as mensalidades. Terão de ser apresentados, no momento da votação, a carteirinha social e um documento com foto. Além do presidente, serão eleitos 200 novos conselheiros do clube. Eles sairão das oito chapas mais votadas (com 25 cada). As duas chapas seguintes com mais votos vão compor a lista de 50 conselheiros suplentes. O novo presidente tomará posse logo após a apuração dos votos e ficará no cargo por três anos.