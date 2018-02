Gasolina, etanol e diesel renovam novas máximas nos postos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preços médios de gasolina, etanol e diesel renovaram máximas nominais nos postos do Brasil nesta semana, mantendo uma tendência vista neste início do ano, segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Os valores da gasolina subiram 0,55% ante a semana anterior, para uma média nacional de R$ 4,221 por litro; os do diesel avançaram 0,4%, para R$ 3,395 por litro; enquanto os do etanol avançaram 0,7% , para R$ 3,023 por litro, informou a ANP nesta sexta-feira (2).

Os valores recordes nominais foram apurados com base em série histórica da ANP, que não leva em conta a inflação. Os preços mais altos no país seguem as cotações do petróleo e também decorrem de um aumento de tributos dos combustíveis (PIS/Cofins) em meados do ano passado. A alta registrada nas cotações dos três combustíveis nesta semana ocorre apesar de a Petrobras, que monopoliza o refino de petróleo do país, ter anunciado altas e baixas nos valores do diesel e da gasolina ao longo da semana.

Os valores dos postos não dependem apenas das cotações da Petrobras, que também sofre concorrência de importadores de combustíveis. Além disso, as margens das distribuidoras e revendas influenciam nos preços aos consumidores. Nesta semana, a maior alta diária anunciada pela Petrobras para o diesel foi de 0,8% --em vigor no dia 30 de janeiro. No caso da gasolina, a maior alta, também de 0,8%, entrou em vigor em 2 de fevereiro.